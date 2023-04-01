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Сегодня во всем мире отмечают день птиц

Сегодня во всем мире отмечают день птиц

01.04.2023 | 17:08
Пение птиц – это символ рассвета и начала весны. Такие звуки приносят радость и настраивают на позитивный лад... Пернатые – неотъемлемая и важная часть различных экосистем. Они поедают вредных насекомых, уничтожающих посевы, разносят в клювах семена полезных растений. Некоторые виды являются природными санитарами. Чтобы привлечь внимание всего мира к этой группе теплокровных, и учредили Международный день птиц. По словам специалистов, на сегодня в республике количество птиц выросло по сравнению с предыдущими периодами. А на заповедных территориях обитают виды, которые не наблюдались многие годы. В Кабардино-Балкарии ведут мониторинг краснокнижных видов пернатых, организуют различные акции по восстановлению их численности. Природоохранные организации проводят большую работу по экологическому воспитанию детей и молодежи. Результаты такой работы можно наблюдать в парках и скверах: здесь значительно увеличилось количество кормушек и число тех, кто приносит лакомства птицам.   https://t.me/vestikbr
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