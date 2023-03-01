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Сегодня во всем мире отмечают День гражданской обороны

Сегодня во всем мире отмечают День гражданской обороны

01.03.2023 | 22:45
В честь праздника в Детской академии творчества «Солнечный город» провели семинар-практикум.Пригласили школьников – участников Всероссийской олимпиады по основам безопасности жизнедеятельности. Многие из них стали призерами этого состязания. В академию приехали и наставники учеников – преподаватели ОБЖ. Их вклад в обучение и воспитание детей отметил руководитель Минпросвещения Анзор Езаов. Уже этой весной Кабардино-Балкария пример финалистов Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ в «Солнечном городе», сообщил министр... В самом семинаре-практикуме для педагогов участвовали специалисты, которые спасают людей в горах и на пожарах. А на площади перед академией выставили технику, которой пользуются сотрудники экстренных служб в своей работе, чтобы школьники могли ближе с нею ознакомиться.   https://t.me/vestikbr
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