Сегодня в Зеленом театре открывается фестиваль “Кавказ Мьюзик Фест”. Продлится он три дня. Выступят звезды кавказской и российской эстрады. Это новый проект, который решили запустить в год столетия Кабардино-Балкарии. Его главная цель – объединить представителей разных народов посредством культуры. “Кавказ Мьюзик Фест” предоставит площадку вокальным и танцевальным коллективам, а также популярным исполнителям из девяти регионов Юга страны. Ожидается участие российских певцов Авраама Руссо, Согдианы, Сати Казановой, Рады Рай. Фестиваль трехдневный, но разноплановых концертов будет четыре – все в Зеленом театре. Запланировали также конференцию по развитию креативных индустрий и ярмарку народных промыслов.