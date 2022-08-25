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Сегодня в Зеленом театре открывается фестиваль “Кавказ Мьюзик Фест”

Сегодня в Зеленом театре открывается фестиваль “Кавказ Мьюзик Фест”

25.08.2022 | 13:40
Сегодня в Зеленом театре открывается фестиваль “Кавказ Мьюзик Фест”. Продлится он три дня. Выступят звезды кавказской и российской эстрады. Это новый проект, который решили запустить в год столетия Кабардино-Балкарии. Его главная цель – объединить представителей разных народов посредством культуры. “Кавказ Мьюзик Фест” предоставит площадку вокальным и танцевальным коллективам, а также популярным исполнителям из девяти регионов Юга страны. Ожидается участие российских певцов Авраама Руссо, Согдианы, Сати Казановой, Рады Рай. Фестиваль трехдневный, но разноплановых концертов будет четыре – все в Зеленом театре. Запланировали также конференцию по развитию креативных индустрий и ярмарку народных промыслов.
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