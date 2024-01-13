Сегодня в стране отмечают День российской печати

Самая первая газета в России вышла в свет ещё при Петре Великом – 13-го января 1703 года. И называлось издание «Ведомости». С тех пор в стране появилось множество печатных изданий. Технологии, которые развиваются в современном мире, требуют от редакций газет и журналов новых подходов и идей в подаче материалов.
Работа в этих стенах кипит с утра и до вечера: журналисты газеты «Кабардино-Балкарская правда» готовят материалы. Это старейшее средство массовой информации в республике. Ему 103 года. И каждый день – новая история – о людях, событиях, явлениях...
Сегодня здесь работают творческие люди, из которых складывается дружная команда. У каждого свой узнаваемый почерк. И все они живо интересуются действительностью и рады ежедневным открытиям.
Здесь же, в Доме печати, находится редакция газеты «Адыгэ псалъэ». Целью своей коллектив видит сохранение родного адыгского слова.
Схожие задачи – и у коллег из газеты «Заман»: рассказывать о том, что происходит, на родном балкарском языке. Сохранять его, информировать, просвещать
Наступивший год для газет «Адыгэ псалъэ» и «Заман» - особенный: они отметят вековой юбилей. Как и сто лет назад, республиканские печатные издания востребованы у читателей. И для многих – любимы.
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