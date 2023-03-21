home
Главная
>
Новости
>
Сегодня в Северо-Кавказском исламском университете говорили о противостояний идеологии терроризма и экстремизма

Сегодня в Северо-Кавказском исламском университете говорили о противостояний идеологии терроризма и экстремизма

21.03.2023 | 22:39
Здесь провели круглый стол, в котором участвовали не только представители духовенства, но и работники министерства по делам национальностей и общественным проектам. Пригласили также членов ветеранских организаций и студентов вуза. В ходе дискуссии вспомнили о предпосылках возникновения экстремизма. Обсудили нынешнюю геополитическую ситуацию. Сейчас на Россию идет колоссальное внешнее давление: недружественные страны стараются подорвать единство жителей страны, подчеркнули участники встречи. Проводники чуждой идеологии ориентируются в первую очередь на молодежь и активно используют социальные сети. Студентов Северо-Кавказского исламского университета призвали усердно постигать знания, быть разносторонне развитыми, чтобы в будущем со всей ответственностью наставлять верующих в религиозных и светских вопросах. На круглом столе рассказали и о конкурсных проектах, которые запускает профильное министерство. Они позволяют жителям республики реализовать себя в самых разных сферах общественной деятельности.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных