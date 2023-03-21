Сегодня в Северо-Кавказском исламском университете говорили о противостояний идеологии терроризма и экстремизма

Здесь провели круглый стол, в котором участвовали не только представители духовенства, но и работники министерства по делам национальностей и общественным проектам. Пригласили также членов ветеранских организаций и студентов вуза.
В ходе дискуссии вспомнили о предпосылках возникновения экстремизма. Обсудили нынешнюю геополитическую ситуацию.
Сейчас на Россию идет колоссальное внешнее давление: недружественные страны стараются подорвать единство жителей страны, подчеркнули участники встречи. Проводники чуждой идеологии ориентируются в первую очередь на молодежь и активно используют социальные сети.
Студентов Северо-Кавказского исламского университета призвали усердно постигать знания, быть разносторонне развитыми, чтобы в будущем со всей ответственностью наставлять верующих в религиозных и светских вопросах.
На круглом столе рассказали и о конкурсных проектах, которые запускает профильное министерство. Они позволяют жителям республики реализовать себя в самых разных сферах общественной деятельности.
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