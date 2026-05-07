Сегодня в России отмечают День радио

07.05.2026 | 16:04
Сегодня в России отмечают День радио. Праздник объединяет работников всех отраслей связи.  Несмотря на солидный возраст и широкий выбор других СМИ, радио остается доступным и оперативным. 7 мая 1895 года Александр Попов провел первый сеанс беспроводной связи. С этого момента началась эра радио. В Кабардино-Балкарию радио пришло в 1927-м. В мае в Нальчике заработала широковещательная станция, и уже 19-го числа в эфире зазвучали местные позывные. Вещание стартовало сразу на трех языках: кабардинском, балкарском и русском. С тех пор в эфире звучат новости республики, народная музыка и познавательные передачи на национальных языках. Ведущих узнают по голосам, а их постоянная аудитория исчисляется тысячами. Несмотря на солидный возраст и широкий выбор других СМИ, радио остается доступным и оперативным. Главное преимущество – живое общение с аудиторией. Сегодня ГТРК «Кабардино-Балкария» – это три радиостанции: «Радио России», «Маяк» и «Вести ФМ». В эфире – новости на национальных языках, репортажи, интервью, почти все в прямом эфире. Готовят также тематические программы. Больше десяти лет служба радиовещания работает в цифровом формате. Современное оборудование позволяет не только записывать эфиры, но и вести онлайн-трансляции. Теперь программы можно не только слушать, но и смотреть на сайте компании. В честь Дня радио телебашня в Нальчике засияет тематической иллюминацией. Подсветка будет работать с половины восьмого вечера до полуночи.
