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Сегодня в России отмечают День патологоанатома

Сегодня в России отмечают День патологоанатома

19.01.2024 | 16:02
Эта служба является одной из важнейших составных частей здравоохранения, потому и называют это направление медицины наукой о живом теле. В патологоанатомическое отделение Бюро судебно-медицинской экспертизы поступают биоматериалы от хирургов разных профилей – фрагменты, которые были удалены во время операций. И затем начинается микроскопическая диагностика. Специалисты определяют, изменилось ли качество клеток, и если да, насколько далеко зашел патологический процесс. И лишь небольшая часть работы посвящена установлению причин смерти человека. Основные усилия патологоанатомов направлены на помощь живым. Образцы тканей нужны очень тонкие – в несколько микронов. Всю работу ведут под микроскопом, ведь изучают отдельные клетки. Окраска позволяет выявить практически все изменения в структуре материала, рассказали в лаборатории. В прошлом году специалисты отделения провели больше 70 тысяч исследований образцов тканей. В каждом третьем случае фрагменты после обработки были переданы пациентам, чтобы те могли проконсультироваться в других медицинских центрах. Оборудование, которым сегодня пользуются врачи и лаборанты, современное. Оно позволяет всецело использовать знания, полученные специалистами в результате многолетнего обучения и практики.   https://t.me/vestikbr
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