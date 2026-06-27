Сегодня в России отмечают День молодежи

Праздник, который объединяет активных, талантливых и инициативных жителей страны. В Кабардино-Балкарии его встречают масштабной развлекательной программой. Тематические акции стартовали за несколько дней до даты. В муниципалитетах провели спортивные соревнования, форумы и фестивали современных субкультур «Улицы Кавказа».
Центральной локацией сегодня станет Нальчик. Местный Дом молодежи примет ключевые события – церемонии награждения и творческие вечера. Праздничные зоны охватят всю республику: в Атажукинском саду запланирован концерт с участием начинающих артистов, а в районах – этнокультурные программы и спортивные игры.
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