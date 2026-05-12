Сегодня в России отмечают день медицинской сестры

12.05.2026 | 15:30
В мире сегодня отмечают Международный день медицинской сестры. Дата 12 мая выбрана не случайно – это день рождения Флоренс Найтингейл, женщины, которая во время Крымской войны организовала первую в мире службу сестер милосердия и снизила смертность среди раненых на 40 процентов. В отделении реанимации и интенсивной терапии РКБ каждая минута на вес золота. Контроль за больными здесь круглосуточный. О состоянии пациентов оповещают аппараты, которые беспрерывно анализируют состояние пациентов. Но медицинские сестры надеются не только на технику Верные помощники врачей – медсестры – трудятся не только в стационаре, но и в поликлиниках и амбулаториях. Здесь на них ложатся не только обязанности по проведению процедур. Сегодня они становятся цифровыми гидами для старшего поколения, а нередко и главными «слушателями» тех, кому сложно принять свой диагноз или справиться с напавшим недугом. Специальности «медицинская сестра» в Кабардино-Балкарии обучают в нескольких средних профессиональных учебных заведениях. И здесь получение теоретических знаний идет в тесном взаимодействии с практическими занятиями. Делать инъекции, перевязки и другие процедуры студенты медицинского колледжа КБГУ учатся на симуляторах. Они в точности повторяют строение человека. Действия будущие медсестры вырабатывают до автоматизма, чтобы уже завтра с дипломом на руках спокойно и уверенно выполнять свои обязанности на приеме в поликлинике или у операционного стола в больнице. Работа медицинской сестры требует большой самоотдачи и самоотверженности. Вот и свой профессиональный праздник большинство встретит и проведет на посту. А для остальных людей 12 мая – не про обязательные поздравления, а про то, чтобы остановиться, перевести дух и еще раз сказать спасибо тем, кто помогает и поддерживает в трудный период.
