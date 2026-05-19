Сегодня в России отмечают День детских общественных объединений и организаций. Праздник уходит корнями в советское время и больше известен как День пионерии. Напомним, решение о создании пионерских отрядов Всероссийская конференция комсомола приняла 19 мая 1922 года. Юные ленинцы участвовали в субботниках, боролись с беспризорностью и неграмотностью, а в Великую Отечественную трудились в тылу и воевали на фронте. В честь этой даты в Нальчике у памятника Владимиру Ленину на Площади Согласия проведут торжественную линейку. Школьников примут в ряды пионерии. К монументу вождю мирового пролетариата возложат цветы. Подробнее о том, как отметили праздник в республике покажем в вечерних выпусках.