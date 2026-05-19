Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Сегодня в России отмечают День детских общественных объединений и организаций

Сегодня в России отмечают День детских общественных объединений и организаций

19.05.2026 | 15:07
Сегодня в России отмечают День детских общественных объединений и организаций. Праздник уходит корнями в советское время и больше известен как День пионерии. Напомним, решение о создании пионерских отрядов Всероссийская конференция комсомола приняла 19 мая 1922 года. Юные ленинцы участвовали в субботниках, боролись с беспризорностью и неграмотностью, а в Великую Отечественную трудились в тылу и воевали на фронте. В честь этой даты в Нальчике у памятника Владимиру Ленину на Площади Согласия проведут торжественную линейку. Школьников примут в ряды пионерии. К монументу вождю мирового пролетариата возложат цветы. Подробнее о том, как отметили праздник в республике покажем в вечерних выпусках.
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных