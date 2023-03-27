Сегодня в России отмечается День войск национальной гвардии

Созданная семь лет назад Росгвардия сегодня неотъемлемое и надёжное звено единой государственной системы обеспечения законности и правопорядка, защиты прав и интересов граждан страны.
Ее сотрудники вносят значимый вклад в борьбу с терроризмом и экстремизмом, организованной преступностью, они осуществляют охрану общественного порядка и особо важных объектов. Они проявляют отвагу, стойкость и мужество при выполнении задач специальной военной операции.
Традиционно 27 марта во всех регионах России проходят церемонии возложения венков к мемориалам бойцов, погибших при исполнении служебного долга, встречи ветеранов, церемонии вручения госнаград отличившимся военнослужащим, концерты, спортивные мероприятия.
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