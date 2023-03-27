home
Главная
>
Новости
>
Сегодня в России отмечается День войск национальной гвардии

Сегодня в России отмечается День войск национальной гвардии

27.03.2023 | 09:09
Созданная семь лет назад Росгвардия сегодня неотъемлемое и надёжное звено единой государственной системы обеспечения законности и правопорядка, защиты прав и интересов граждан страны. Ее сотрудники вносят значимый вклад в борьбу с терроризмом и экстремизмом, организованной преступностью, они осуществляют охрану общественного порядка и особо важных объектов. Они проявляют отвагу, стойкость и мужество при выполнении задач специальной военной операции. Традиционно 27 марта во всех регионах России проходят церемонии возложения венков к мемориалам бойцов, погибших при исполнении служебного долга, встречи ветеранов, церемонии вручения госнаград отличившимся военнослужащим, концерты, спортивные мероприятия.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных