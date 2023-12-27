Сотрудники регионального управления МЧС отметили свой профессиональный праздник

27.12.2023 | 09:26
27-ое декабря особенный день как для сотрудников МЧС, так и для тех, кто работает в региональных спасательных службах. Они и в профессиональный праздник несут службу на страже защиты интересов жителей республики. В республиканском поисково-спасательном отряде обычно с таких телефонных звонков и начинается день. Поступил новый вызов. Высокопрофессиональные специалисты отправляются спасать людей. Выполняют работу, порой рискуя жизнями. Некоторые сотрудники отряда профессию выбрали еще в детстве. Азамат Койчуев – спасатель во втором поколении. Предан работе, несмотря на все ее сложности. А зимой, когда скользко, нужна еще большая осторожность... Однако вызовы поступают не только из горных территорий, но и из других уголков Кабардино-Балкария. Всего в республиканском поисково-спасательном отряде трудятся больше 40 специалистов. Базируются они в Нальчике на ул.Пирогова. Не только выполняют каждодневные задания, но и обучают новичков. Вячеслав Бельских стажируется вторую неделю. Говорит, что внутренне уже готов к работе. С нетерпением ждет, когда сможет начать. Впереди у россиян новогодние и рождественские выходные, но только не у спасателей. Они работают и днем, и ночью, при любой погоде, в любые праздники. И даже в свой – профессиональный.   https://t.me/vestikbr
