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Сегодня в России – День памяти и скорби

Сегодня в России – День памяти и скорби

22.06.2023 | 09:04
Глава КБР Казбек Коков: Уважаемые жители Кабардино-Балкарской Республики! Сегодня, в День памяти и скорби, мы обращаемся к одной из самых драматических страниц нашей истории – 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Она стала для нашего народа огромной трагедией, опалила горем каждый дом, каждую семью. Но жестокие испытания не сломили советский народ, который явил миру неимоверную силу и прочность национального духа. Наши отцы, деды и прадеды показали немеркнущие примеры стойкости, храбрости и истинного патриотизма, ценой огромных жертв освободили родную землю от оккупантов и сокрушили фашизм. В этот день мы с благодарностью вспоминаем всех, кто защищал Отечество, кто всеми силами приближал Победу, на алтарь которой были отданы десятки миллионов жизней. Мы никогда не забудем о священных жертвах и величайшем подвиге нашего народа. Мужество, героизм и безграничная любовь к Отчизне поколения победителей служат вдохновляющим примером для воинов российской армии, доблестно выполняющих сегодня свой долг по защите суверенитета и безопасности России на передовой специальной военной операции. В этот памятный день хочу пожелать нашим бойцам успехов и скорой победы. Вечная память погибшим в Великой Отечественной войне. Низкий поклон ветеранам.
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