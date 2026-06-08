Сегодня в России чествуют социальных работников

Сегодня в стране отмечают свой профессиональный праздник соцработники. Дату выбрали не случайно: ровно 325 лет назад указ Петра Первого заложил основы социальной защиты в России.
С тех пор система прошла огромный путь – от первых приютов до современных комплексных центров. Сегодня в республике трудятся больше 600 социальных работников. Ежедневно они решают бытовые вопросы подопечных, оказывают моральную поддержку, помогают с оформлением документов. Словом, помогают всем, кто нуждается в заботе.
За этими цифрами – конкретные люди и их судьбы. Помогать им – работа, которая требует терпения, ответственности и умения находить подход к каждому. Нередко именно соцработник становится для подопечного надежной опорой в повседневной жизни.
Именно таких людей – с душой и призванием – чествуют сегодня. 8 июня – профессиональный праздник тех, кто посвятил себя заботе о других.
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