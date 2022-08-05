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Сегодня в Приэльбрусье стартует 10-й фестиваль трейла Alpindustria Elbrus Race

Сегодня в Приэльбрусье стартует 10-й фестиваль трейла Alpindustria Elbrus Race

05.08.2022 | 15:11
Любителей горного бега со всей страны соберет высочайшая вершина Европы. Сегодня в горах Кабардино-Балкарии открывается десятый фестиваль Alpindustria Elbrus Race. Спортсменов ждут 10 дистанций. Забеги наметили в категориях “Мужчины”, “Женщины”, “Юниоры| и “Дети”. Наиболее популярная дистанция – “Garabashi-10” - соберет почти 400 участников. Это самый короткий маршрут для взрослых. Его выбирают начинающие и те, кто готов показать максимальную скорость. Дистанцию Elbrus World Race с “кольцом” вокруг горы готовы преодолеть около сотни наиболее подготовленных участников. За 40 часов в условиях высокогорья и практически без сна они пробегут 127 километров с максимальным набором высоты, переправами через горные реки, ледник и скальный гребень. Завершится фестиваль седьмого числа.
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