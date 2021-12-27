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Сегодня в Нальчике также вспоминали сотрудников чрезвычайного ведомства, которые отдали жизнь при исполнении сслужебного долга
Сегодня в Нальчике также вспоминали сотрудников чрезвычайного ведомства, которые отдали жизнь при исполнении сслужебного долга
27.12.2021
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16:17
У памятника пожарным и спасателям Кабардино-Балкарии прошла церемония возложения цветов. В ней участвовал Казбек Коков. Глава республики также вручил огнеборцам ключи от новых машин.