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Сегодня в Нальчике состоится открытие мемориальной доски в честь Кубати Карданова

Сегодня в Нальчике состоится открытие мемориальной доски в честь Кубати Карданова

21.03.2023 | 09:28
Он родился в 1917 году в Аушигере. До Великой Отечественной был школьным учителем. На фронт отправился в июне 41-го. Служил в авиации, был заместителем командира эскадрильи истребительного авиаполка. За годы борьбы с фашисткой Германией летчик совершил больше 700 вылетов. При этом сбил 17 самолетов противника. За мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях с врагами, удостоен звания Героя Советского Союза... Кубати Карданов ушел из жизни в мае 2011-го года. Мемориальную доску установят сегодня на доме №3 по пр.Кулиева. Церемония начнется в 15 часов.   https://t.me/vestikbr
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