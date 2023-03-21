Сегодня в Нальчике состоится открытие мемориальной доски в честь Кубати Карданова

Он родился в 1917 году в Аушигере. До Великой Отечественной был школьным учителем. На фронт отправился в июне 41-го. Служил в авиации, был заместителем командира эскадрильи истребительного авиаполка.
За годы борьбы с фашисткой Германией летчик совершил больше 700 вылетов. При этом сбил 17 самолетов противника. За мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях с врагами, удостоен звания Героя Советского Союза...
Кубати Карданов ушел из жизни в мае 2011-го года. Мемориальную доску установят сегодня на доме №3 по пр.Кулиева. Церемония начнется в 15 часов.
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