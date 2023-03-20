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Сегодня в Нальчике школьники сдавали досрочный ЕГЭ

Сегодня в Нальчике школьники сдавали досрочный ЕГЭ

20.03.2023 | 16:10
ЕГЭ сдают досрочно по нескольким причинам: этого хочет сам выпускник, либо есть медицинские показания или семейные обстоятельства. Порядок проведения – стандартный, как и в основной период: школьники проходят через металлоискатель, в руках у них – паспорта, ручки, бутылки с питьевой водой и, возможно, шоколад. В Нальчике экзамен по географии сдавал один человек и трое – по литературе. Следующий досрочный ЕГЭ запланировали на ближайший четверг. Желающие проверят свои знания по одному из обязательных предметов – русскому языку.   https://t.me/vestikbr
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