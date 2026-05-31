Сегодня в Нальчике пройдет 2-ой этап открытого чемпионата Кабардино-Балкарии по автоспорту

31.05.2026 | 15:07
Сегодня в Нальчике пройдет 2-ой этап открытого чемпионата Кабардино-Балкарии по автоспорту. Посвящают его Дню военного автомобилиста. Эту дату в России по традиции отмечают 29 Мая. Чемпионат республики по автоспорту уже больше четверти века собирает опытных водителей и молодых участников. Главный приз – Кубок первого Президента Кабардино-Балкарии Валерия Кокова. По традиции организует открытый турнир отделение ДОСААФ России по КБР. В этом году в нем участвуют как мужчины, так и женщины. Об итогах гонок подробно расскажем в наших сегодняшних выпусках.
