Сегодня в Нальчике проходит юношеское первенство СКФО по дзюдо

Среди участников отборочного этапа - юноши и девушки в возрасте до 15 лет. Соревнуются они в шести весовых категориях.
Юные дзюдоисты приехали в Нальчик со всего Северного Кавказа. Это окружной этап. Всего участников - три сотни. Состязания разделили на две части - предварительную и финальную. Каждый спарринг занимает около трех минут.
Поклон - обязательный элемент встречи: так соперники выражают уважение друг к другу. Сильнейших определяют судьи всероссийской категории. За борьбой наблюдают и тренеры. Они поддерживают ребят и подмечают ошибки.
Уже в конце марта победители отборочного этапа представят свои регионы на первенстве России в Мурманской области.
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