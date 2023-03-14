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Сегодня в Нальчике проходит юношеское первенство СКФО по дзюдо

Сегодня в Нальчике проходит юношеское первенство СКФО по дзюдо

14.03.2023 | 16:42
Среди участников отборочного этапа - юноши и девушки в возрасте до 15 лет. Соревнуются они в шести весовых категориях. Юные дзюдоисты приехали в Нальчик со всего Северного Кавказа. Это окружной этап. Всего участников - три сотни. Состязания разделили на две части - предварительную и финальную. Каждый спарринг занимает около трех минут. Поклон - обязательный элемент встречи: так соперники выражают уважение друг к другу. Сильнейших определяют судьи всероссийской категории. За борьбой наблюдают и тренеры. Они поддерживают ребят и подмечают ошибки. Уже в конце марта победители отборочного этапа представят свои регионы на первенстве России в Мурманской области.   https://t.me/vestikbr
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