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Сегодня в Нальчике открылась выставка картин «Человек дождя»

Сегодня в Нальчике открылась выставка картин «Человек дождя»

03.04.2023 | 17:27
Свои работы представят маленькие художники с расстройством аутического спектра. Также посетители увидят новые рисунки Амира Ивазова, чьи картины выставлялись на первой экспозиции «Человек дождя» в 21 году. Амиру 16, он рисует с детства. Врачи диагностировали у него аутизм, но это не мешает подростку заниматься любимым делом. Название выставки Амир Ивазов выбирал сам. Здесь же будут представлены работы детей-участников благотворительного проекта «Добрая среда», инициированного ГТРК «Кабардино-Балкария».   https://t.me/vestikbr
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