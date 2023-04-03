Сегодня в Нальчике открылась выставка картин «Человек дождя»

Свои работы представят маленькие художники с расстройством аутического спектра. Также посетители увидят новые рисунки Амира Ивазова, чьи картины выставлялись на первой экспозиции «Человек дождя» в 21 году. Амиру 16, он рисует с детства.
Врачи диагностировали у него аутизм, но это не мешает подростку заниматься любимым делом. Название выставки Амир Ивазов выбирал сам.
Здесь же будут представлены работы детей-участников благотворительного проекта «Добрая среда», инициированного ГТРК «Кабардино-Балкария».
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