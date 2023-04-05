Сегодня в Нальчике на пл. Абхазии начнутся окружные состязания МЧС

Команд будет больше десятка, в каждой – по четыре человека. Кабардино-Балкарию представят победители регионального этапа – сотрудники Эльбрусского высокогорного спасотряда. Среди конкурсных испытаний – разблокировать условно пострадавших при аварии, оказать им первую помощь, устранить возгорание.
В республиканском главке МЧС отмечают, что соревнования обещают быть зрелищными, динамичными и максимально приближенными к реальным событиям. И сегодня же на пл. Абхазии свои мастер-классы проведут госавтоинспекторы. Также жители республики смогут посетить выставку пожарно-спасательной техники и попробовать блюда полевой кухни. Начнется все в 10:30 утра.
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