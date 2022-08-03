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Сегодня в Нальчик прилетел первый рейс из Сочи

Сегодня в Нальчик прилетел первый рейс из Сочи

03.08.2022 | 14:53
Меньше двух часов назад в Нальчик прибыл первый в этом году самолет из Сочи. Теперь жители республики меньше чем за час смогут добираться до Черноморского побережья. Встречали борт по традиции водяной аркой. Перевозит пассажиров авиакомпания “ЮТэйр” на самолетах, в которых по 70 мест эконом-класса. Из Сочи в Нальчик и обратно они будут оправляться два раза неделю – по средам и субботам. Самый дешевый билет стоит 2158 рублей. Полеты стали возможны благодаря поддержке Главы Кабардино-Балкарии и в рамках федеральной программы субсидирования региональных рейсов. Сегодняшний борт улетит в Сочи в шесть вечера. А в ближайшую субботу откроют авиарейсы из Кабардино-Балкарии в Дагестан. https://t.me/vestikbr    
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