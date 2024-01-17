Сегодня в Москве на выставке-форуме «Россия» - День цифровизации

Эксперты уже назвали его главным IТ-событием зимы.
Это возможность обменяться передовыми знаниями и лучшими практиками. Здесь же продемонстрируют достижения субъектов страны. Представители Кабардино-Балкарии на стенде региона расскажут о проектах, которые реализуют в республике.
Они касаются развития интеллектуальных систем безопасности, управления дорожным движением и автоматизации АЗС. Актуальную информацию о событии, в том числе в прямом эфире, можно будет получать в телеграм-канале министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.
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