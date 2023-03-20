Сегодня в Лескенском районе прошел выездной приём ведущих медиков республики

Пять специалистов, среди которых профессор Ахмед Асланов, врачи-онкологи Беслан Балкаров и Эльмира Гендугова, УЗИ-диагност Сакинат Бачиева, а также министр здравоохранения КБР, хирург Рустам Калибатов, принимали пациентов из всех населенных пунктов муниципалитета.
В медучреждении заранее организовали запись для всех желающих и всем им сегодня были проведены консультации. Среди больных и те, кто пришел на первичный прием, и те, кто уже прошли определенное лечение.
Министерство здравоохранения КБР организовывает подобные встречи на постоянной основе. Такой прием уже прошел в Чегемском районе. Следующим пунктом станет Черекский.
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