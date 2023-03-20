home
Главная
>
Новости
>
Сегодня в Лескенском районе прошел выездной приём ведущих медиков республики

Сегодня в Лескенском районе прошел выездной приём ведущих медиков республики

20.03.2023 | 16:41
Пять специалистов, среди которых профессор Ахмед Асланов, врачи-онкологи Беслан Балкаров и Эльмира Гендугова, УЗИ-диагност Сакинат Бачиева, а также министр здравоохранения КБР, хирург Рустам Калибатов, принимали пациентов из всех населенных пунктов муниципалитета. В медучреждении заранее организовали запись для всех желающих и всем им сегодня были проведены консультации. Среди больных и те, кто пришел на первичный прием, и те, кто уже прошли определенное лечение. Министерство здравоохранения КБР организовывает подобные встречи на постоянной основе. Такой прием уже прошел в Чегемском районе. Следующим пунктом станет Черекский.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных