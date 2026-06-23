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Сегодня в КБР резервный день для сдачи ЕГЭ

Сегодня в КБР резервный день для сдачи ЕГЭ

23.06.2026 | 09:00
Выпускники могут написать экзамены по нескольким предметам. В списке – биология, география, история, обществознание, устная и письменная части по иностранным языкам, а также математика базового и профильного уровня. Резервные дни предназначены для тех, кто по уважительной причине пропустил основной период или не набрал минимальный балл для аттестата. Это последняя возможность завершить экзаменационную кампанию. Отмечу, что основной период заканчивается на этой неделе. Всего в этом году ЕГЭ в республике сдают почти четыре с половиной тысячи выпускников.   https://t.me/vestikbr
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