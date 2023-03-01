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Сегодня в КБР открывается сезон охоты на пернатую дичь

Сегодня в КБР открывается сезон охоты на пернатую дичь

01.03.2023 | 13:23
Приказ об этом издали в министерстве природных ресурсов и экологии. А накануне в ведомстве провели встречу с государственными охотничьими инспекторами из всех районов республики. На совещании рассказали, что сезон продлится до конца марта. Разрешено отстреливать вальдшнепа в определенные часы, а также гусей, казарок и селезней. Разрешения на добычу ресурсов выдает региональное Минприроды. На сайте ведомства можно ознакомиться с нормами – сколько птиц допустимо отстрелять в день. Добавлю, что традиционно на пернатую дичь охотятся в Прохладненском, Зольском, Майском, Урванском и Черекском районах. Здесь в большом количестве – озера и пруды. Всего же в Кабардино-Балкарии охотничьи лицензии получили больше 30 тысяч человек.   https://t.me/vestikbr
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