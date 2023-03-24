Сегодня в 33-й школе Нальчика открылся Форум руководителей школ «Образование - взгляд в будущее»

Открыл встречу Глава Кабардино-Балкарии. В своем приветствии участникам Казбек Коков отметил: благодаря реализации национальных проектов, региональных и федеральных программ, образование в республике сделало колоссальный рывок в своем развитии.
Из Москвы на Форум директоров школ приехали представители Российской академии образования, другие ведущие ученые и практики отрасли. Они проведут семинары и мастер-классы для коллег из Кабардино-Балкарии. Форум назвали «Образование - взгляд в будущее». Здесь задают векторы развития всей системы общего образования в республике. Руководители школ узнают о лучших управленческих практиках, которые применяют в России, и обсуждают вопросы из профессиональной жизни, которые по-настоящему волнуют.
Сейчас работа идет по секциям, их на форуме шесть. Собрание продолжится и завтра.
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