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Сегодня в 33-й школе Нальчика открылся Форум руководителей школ «Образование - взгляд в будущее»

Сегодня в 33-й школе Нальчика открылся Форум руководителей школ «Образование - взгляд в будущее»

24.03.2023 | 14:24
Открыл встречу Глава Кабардино-Балкарии. В своем приветствии участникам Казбек Коков отметил: благодаря реализации национальных проектов, региональных и федеральных программ, образование в республике сделало колоссальный рывок в своем развитии. Из Москвы на Форум директоров школ приехали представители Российской академии образования, другие ведущие ученые и практики отрасли. Они проведут семинары и мастер-классы для коллег из Кабардино-Балкарии. Форум назвали «Образование - взгляд в будущее». Здесь задают векторы развития всей системы общего образования в республике. Руководители школ узнают о лучших управленческих практиках, которые применяют в России, и обсуждают вопросы из профессиональной жизни, которые по-настоящему волнуют. Сейчас работа идет по секциям, их на форуме шесть. Собрание продолжится и завтра.   https://t.me/vestikbr
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