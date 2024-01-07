Сегодня ушла из жизни диктор радио, заслуженный журналист КБР Татьяна Шидакова

На эфире она стала работать еще в начале 70-х, будучи студенткой КБГУ – училась на факультете романо-германской филологии. В конкурсе дикторов оказалась лучшей из 80 претендентов. Слушатели восхищались ее голосом и манерой говорить. Татьяна Шидакова вела новости и тематические передачи, приглашала в свои программы известных в республике людей.
Как диктор, участвовала в проведении парадов в честь государственных праздников. Была наставником для многих младших коллег, с готовностью передавала свой опыт, обучая всем тонкостям работы в эфире. Последние годы занимала должность главного редактора вещания на русском языке «Радио. Кабардино-Балкария»… В марте Татьяне Шидаковой исполнилось бы 72 года.
