Сегодня свой юбилей отмечает Фатимат Темботова

30.12.2023 | 10:36
Она посвятила всю жизнь изучению природы. Женщина-ученый, которая возглавляет Институт экологии горных территорий РАН. Сегодня свой юбилей отмечает Фатимат Темботова. Это 20 лет назад микроскоп был основным инструментом биолога, сейчас – компьютер, говорит член-корреспондент Российской академии наук Фатимат Темботова. Но исследовательское оборудование все же под рукой. Она всегда знала: посвятит себя изучению природы. Родители – известные ученые, с малых лет брали дочь с собой в экспедиции. А вот решение – исследовать биологическое разнообразие млекопитающих – приняла в старших классах. Эта тема легла не только в основу доклада, но и дипломной работы в КБГУ, а после – кандидатской диссертации. Докторскую Темботова писала уже по нескольким видам насекомоядных. В Институте экологии горных территорий начала трудиться, еще когда он был частью московского института проблем экологии и эволюции им. Северцова и располагался на базе КБГУ. Вела активную научно-исследовательскую работу, в том числе создала новый определитель млекопитающих Кавказа. Прежний был написан больше ста лет назад. В 2000-м году на заседании Ученого совета института Темботову избрали заместителем директора по научной работе. А спустя четыре года единогласно рекомендовали на должность директора. Под руководством Темботовой на Кавказе создали сеть биологических станций, главным образом в Кабардино-Балкарии, где ученые проводят самые разные, но всегда актуальные исследования. Сейчас институт специализируется на изучении территорий и экологии Восточного и Западного Кавказа. В планах – расширять область исследований и сотрудничество с коллегами.   https://t.me/vestikbr
