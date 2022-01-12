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Сегодня российской прокуратуре исполняется 300 лет

Сегодня российской прокуратуре исполняется 300 лет

12.01.2022 | 16:27
Ветеранов и работников ведомства в Кабардино-Балкарии с этим праздником поздравил Казбек Коков. На протяжении всей своей истории этот важнейший государственный институт стоит на страже законности, бережет правовые основы нашего государства и общества. От профессионализма, компетентности, принципиальности и преданности делу сотрудников прокуратуры зависят обеспечение верховенства закона, защита прав и свобод граждан, эффективность борьбы с преступностью, коррупцией и другими антиобщественными проявлениями. Надежным звеном прокурорского корпуса России выступает прокуратура Кабардино-Балкарии, чья роль сегодня заметна и значима во всех сферах жизни, во всех отраслях правового регулирования, отметил глава республики. Сохраняя приверженность лучшим традициям предшественников, ее работники достойно выполняют свой профессиональный и служебный долг, вносят важный вклад в укрепление законности, правопорядка и общественно-политической стабильности в республике, в обеспечение здоровой созидательной атмосферы в нашем обществе. Хочу выразить вам искреннюю признательность и благодарность за верность призванию и добросовестное выполнение своих обязанностей. Уверен, работники прокуратуры Кабардино-Балкарии и в дальнейшем будут с честью выполнять высокую миссию защитников закона и справедливости, преданно служить Родине и народу. От всей души желаю вам крепкого здоровья и благополучия, успехов в вашей важной и ответственной работе на благо Кабардино-Балкарии и нашего Отечества, говорится в поздравлении Казбека Кокова.
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