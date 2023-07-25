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Сегодня профессиональный праздник у сотрудников органов следствия России

Сегодня профессиональный праздник у сотрудников органов следствия России

25.07.2023 | 16:11
Здесь нет случайных людей, говорят в региональном управлении Следкома. Работу следователя, как правило, выбирают один раз и на всю жизнь. Потому что требует полной самоотдачи – в любую погоду и время суток. К тому же специалист должен разбираться во всех тонкостях законодательства. В ведомстве чаще всего расследуют тяжкие и особо тяжкие преступления. И порой один человек ведет по несколько дел. Тамирлан Кошеев в Черекском подразделении ведомства уже год. Одно из последних дел связано с распространением наркотиков и нападением на полицейских. С начала этого года в региональном управлении Следственного комитета России возбудили без малого три сотни уголовных дел… На контроле держат и те, рассмотрение которых не удалось завершить десятки лет назад, как, например, об убийстве женщины в 79-м. Еще и еще раз анализируя показания свидетелей, криминалисты нашли детали, по которым и установили виновного. Убийцей оказался нальчанин 55 года рождения, ранее судимый. Он распивал спиртное с пожилой женщиной, а потом ударил ее и задушил... Основную работу в режиме «24 на 7» сотрудники Следственного управления совмещают с благотворительностью: с 2015-го шефствуют над Прохладненским детским домом-интернатом. Участвуют в патриотических акциях. Помогают военнослужащим, которые находятся в зоне СВО. Следователь должен быть не только юристом, но и психологом, говорят в региональном управлении, ведь общаться приходится с самыми разными людьми. В работе опираются на традиции, заложенные ветеранами службы. Многие из них до сих пор являются наставниками для молодых сотрудников.   https://t.me/vestikbr
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