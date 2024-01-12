Сегодня профессиональный праздник отмечают работники прокуратуры

Выпускница Саратовской юридической академии Залина Бекулова в прокуратуре – с 2010-го. Вопрос, какую профессию выбрать, для нее никогда не стоял: с самого детства уже знала, где и кем хотела бы работать.
Залина Бекулова начала трудиться в Лескенском районе – помощником прокурора. Сегодня руководит отделом республиканской прокуратуры – по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции.
На защите интересов общества и государства должны стоять люди компетентные и ответственные. Найти таких – задача кадровой службы, которую в республиканской прокуратуре возглавляет Андрей Коляда. Окончил КБГУ. Занимался надзором за исполнением федерального законодательства. Непосредственно работал с обращениями граждан. Считает, главное в профессии – не быть равнодушным к людям, которые приходят за защитой.
Отстаивать интересы страны и каждого отдельного гражданина, быть проводниками фундаментального принципа справедливости – вот основные задачи прокурорских работников. В Кабардино-Балкарии их выполняют около трех сотен высококлассных специалистов.
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