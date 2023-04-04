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Сегодня приступили к созданию большого регионального проекта «Дети Героев»

Сегодня приступили к созданию большого регионального проекта «Дети Героев»

04.04.2023 | 19:29
Обсудили концепцию и план его реализации, сформировали рабочую группу. Цель проекта - обеспечение всесторонней поддержки детей наших бойцов вне зависимости от того, в каком статусе они участвуют в специальной военной операции. «Дети героев» - это системная всесторонняя и долгосрочная поддержка детей, чьи отцы с оружием в руках защищают наше Отечество. Проект включает в себя наставническое, социальное, медицинское, психологическое и другие виды сопровождения. В работе задействуем все органы исполнительной власти, муниципалитеты, учреждения образования, здравоохранения, культуры, спорта, молодежные и другие общественные организации. Проектом «Дети героев» Кабардино-Балкария поддерживает инициативу и решение нашего Президента Владимира Владимировича Путина о создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».
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