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Сегодня престольный праздник в соборе Марии Магдалины в Нальчике

Сегодня престольный праздник в соборе Марии Магдалины в Нальчике

04.08.2022 | 13:10
Сегодня православные христиане отмечают День памяти равноапостольной Марии Магдалины. В храмах республики в честь этого события проводят богослужения. В том числе и в главном соборе Кабардино-Балкарии, который носит имя этой святой. Согласно вероучению, именно Мария Магдалина была рядом с Иисусом при распятии. Она же первой увидела его воскресшим. В ее честь была названа Марией младшая дочь князя Темрюка Идарова Гуащэней, которая в середине 16 века стала женой царя Ивана Грозного. В честь праздника звучат песнопения, совершается освящение воды, проходит служба, а после – и крестный ход. Затем здесь запланировали детский праздник, в котором примут участие воспитанники воскресных школ. Сама церковь рассчитана на тысячу прихожан. Ее освятил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который в мае 2016-го впервые в истории побывал в Кабардино-Балкарии.
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