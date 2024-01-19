Сегодня православные отмечают Крещение Господне

Это один из важнейших христианских праздников. И его центральное событие – освящение воды.
Благочинный Нальчикского округа Пятигорской и Черкесской епархии Валентин БОбылев провел церемонию на территории одного из санаториев Нальчика, где отдыхает много туристов, исповедующих православие.
После церемонии освящения и окропления отдыхающие смогли окунуться в бассейн. Считается, что на Крещение вода и купель обладают особой целительной силой. С их помощью верующие избавляются от прегрешений и болезней.
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