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Сегодня православные христиане отмечают 1035-ю годовщину крещения Руси

Сегодня православные христиане отмечают 1035-ю годовщину крещения Руси

28.07.2023 | 16:00
Торжественными службами, звоном колоколов и пением церковного хора обычно встречают праздник Крещения Руси. Поздравить православных Кабардино-Балкарии приехал архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. Он провел богослужение в храме Ново-Полтавского, который назвали в честь равноапостольного князя Владимира. Именно при нем в 988 году Русь была крещена. Принятие православия оказало большое влияние на культуру: стали развиваться иконопись, книжное дело, градостроительство… Владимировский храм, в котором прошло богослужение, начали создавать во второй половине 90-х. Ровно четверть века назад – 28 июля 98-го года – он был освящен... Сегодня в полдень в честь Дня крещения Руси по благословению патриарха Кирилла в каждой церкви страны прозвучал колокольный благовест «Слава Тебе, Боже!». Впервые волна одноврЕменного перезвона объединила храмы и монастыри в 2012-м году.   https://t.me/vestikbr
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