Сегодня православные христиане Кабардино-Балкарии отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы

Православные христиане отмечают сегодня один из главных праздников в году – Благовещение Пресвятой Богородицы. Согласно церковному канону, именно в этот день Дева Мария получила известие о том, что станет матерью Иисуса. Благовещение называют самым важным праздником после Пасхи и Рождества Христова. Во всех православных храмах проходят службы. Считается, что в этот день молитва особенно сильна. В честь торжества прихожане надевают свои лучшие вещи. И еще одна давняя традиция – выпускать из клеток птиц. Голубь является символом Святого Духа, который, по преданию, сошел в этот день на Деву Марию. Именно так ей стала известна Благая Весть.