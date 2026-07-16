Сегодня истекает срок уплаты налога на доходы за прошлый год. Тем, кто не пополнил единый налоговый счет, система ФНС автоматически начислит пени. Заплатить должны были те, кто в 2025-м получил доход не в виде зарплаты: от продажи квартиры или машины, сдачи жилья в аренду или получил в дар имущество не от близкого родственника. Также в списке – предприниматели, нотариусы и адвокаты.
Сумму каждый рассчитывал сам и подавал декларацию три-НДФЛ. Теперь за каждый день просрочки начисляются пени – их размер привязан к ключевой ставке Центробанка. Если налог посчитан правильно, но деньги пришли позже срока – штрафа не будет, только пеня. А вот от 20 до 40 процентов взыщут с тех, кто умышленно скрыл заработки.
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