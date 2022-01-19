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Сегодня полпред Президента России в СКФО Юрий Чайка обратился ко всем жителям округа с поздравлениями в связи с 12-й годовщиной создания этого территориального образования

Сегодня полпред Президента России в СКФО Юрий Чайка обратился ко всем жителям округа с поздравлениями в связи с 12-й годовщиной создания этого территориального образования

19.01.2022 | 21:57
Северо-Кавказский федеральный округ объединил общими задачами развития семь регионов на юге страны. За прошедшие годы при поддержке федерального центра в жизни субъектов СКФО произошли серьезные качественные перемены. Достигнуты позитивные результаты в экономике и социальной сфере, реализованы масштабные общественные и инвестиционные проекты, созданы новые рабочие места, подчеркнул Юрий Чайка. Подводя итоги минувшего года, полпред отметил, что по целому ряду показателей регионы округа демонстрируют динамику выше среднероссийской и пожелал всем благополучия и новых успехов в созидательном труде.
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