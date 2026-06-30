Сегодня отмечают Международный день парламентаризма. Праздник учрежден Организацией Объединенных Наций и приурочен к дате основания Межпарламентского союза – крупнейшего мирового объединения законодателей разных стран.
В Кабардино-Балкарии высшим представительным и законодательным органом является парламент республики. Депутаты избираются на пять лет: они утверждают бюджет, принимают региональные нормативные акты и контролируют исполнительную власть.
За последние два года депутатский корпус КБР принял более 150 законов. Они охватывают сферы от социальной помощи семьям с детьми до модернизации инфраструктуры. На особом контроле – поддержка участников специальной военной операции. Инициативы прорабатываются в профильных комитетах по экономике, бюджету, ЖКХ и социальной политике.
Международный день парламентаризма – повод не только оценить проделанную работу, но и наметить планы на будущее. Впереди у народных избранников республики – подготовка к осенней сессии, разработка очередных законопроектов и принятие новых стратегических решений.
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