Сегодня отмечают День воссоединения Крыма с Россией

Исторически полуостров находился в составе России. Крымская АССР образовалась в 1921-м в составе РСФСР, а в 46 году она стала Крымской областью. В 54-м регион был передан Украинской ССР.
В современных условиях крымчане заявили о своем желании присоединиться к Российской Федерации и сделали это в ходе общенародного референдума. Состоялся он весной 2014-го. «За» тогда проголосовали 96 процентов жителей. И именно 18-го марта того же года в Москве был подписан договор о возвращении Крыма в состав России.
На полуострове этот день объявляют выходным. Историческое событие отмечают по всей стране торжествами и массовыми гуляниями.
В Нальчике сегодня вечером праздничная иллюминация украсит телевизионную башню. Включат особую архитектурно-художественную подсветка. На медиаэкране появится триколор и бегущая строка «Крым – это Россия!».
https://t.me/vestikbr