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Сегодня отмечают День воссоединения Крыма с Россией

Сегодня отмечают День воссоединения Крыма с Россией

18.03.2023 | 09:06
Исторически полуостров находился в составе России. Крымская АССР образовалась в 1921-м в составе РСФСР, а в 46 году она стала Крымской областью. В 54-м регион был передан Украинской ССР. В современных условиях крымчане заявили о своем желании присоединиться к Российской Федерации и сделали это в ходе общенародного референдума. Состоялся он весной 2014-го. «За» тогда проголосовали 96 процентов жителей. И именно 18-го марта того же года в Москве был подписан договор о возвращении Крыма в состав России. На полуострове этот день объявляют выходным. Историческое событие отмечают по всей стране торжествами и массовыми гуляниями. В Нальчике сегодня вечером праздничная иллюминация украсит телевизионную башню. Включат особую архитектурно-художественную подсветка. На медиаэкране появится триколор и бегущая строка «Крым – это Россия!».   https://t.me/vestikbr
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