home
Главная
>
Новости
>
Сегодня открывается запись детей в школы

Сегодня открывается запись детей в школы

01.04.2023 | 09:50
Одиса Апажева и Эмилия Якубова сейчас занимаются в подготовительной группе детского сада. В распорядке дня в основном – игры и прогулки. Однако дети с удовольствием знакомятся и с азбукой. Ведь первого сентября они, как и тысячи других первоклассников по всей стране, пойдут в школу... Заявления от родителей принимают в два этапа. Стартовый начинается сегодня, первого апреля, и завершится он 30 июня. Вначале в учебные заведения записывают детей, которые живут на территориях, закрепленной за школами. На втором этапе учебные места распределяют в порядке очереди, отталкиваясь от тех дат, когда родители подали заявления. Родителю необходимо предоставить паспорт, свидетельство о рождении ребенка, справку о регистрации на прикрепленной к школе территории и при необходимости – документы о льготах. По данным Минпросвещения, в новом учебном году впервые за парты сядут больше 12 тысяч школьников. И для них прозвучит самый первый звонок.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных