Сегодня открывается запись детей в школы

Одиса Апажева и Эмилия Якубова сейчас занимаются в подготовительной группе детского сада. В распорядке дня в основном – игры и прогулки. Однако дети с удовольствием знакомятся и с азбукой. Ведь первого сентября они, как и тысячи других первоклассников по всей стране, пойдут в школу...
Заявления от родителей принимают в два этапа. Стартовый начинается сегодня, первого апреля, и завершится он 30 июня. Вначале в учебные заведения записывают детей, которые живут на территориях, закрепленной за школами.
На втором этапе учебные места распределяют в порядке очереди, отталкиваясь от тех дат, когда родители подали заявления.
Родителю необходимо предоставить паспорт, свидетельство о рождении ребенка, справку о регистрации на прикрепленной к школе территории и при необходимости – документы о льготах. По данным Минпросвещения, в новом учебном году впервые за парты сядут больше 12 тысяч школьников. И для них прозвучит самый первый звонок.
https://t.me/vestikbr