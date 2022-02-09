Сегодня - Международный день стоматолога

В кабинете главного врача Республиканского стоматологического центра идет летучка. Обсуждаются вопросы улучшения качества обслуживания населения, прорабатываются проблемы в профилактике заболеваний зубной полости, особенно у детей. Главврач центра Асият Хамукова обращает внимание коллег на то, что сегодня, несмотря на высокотехнологичное оборудование, которым оснащено лечебное учреждение, человеческий фактор – отношение врача к пациенту – значит в достижении конечного результата – оздоровлении зубов – многое. Главный врач уверяет: в центре созданы все условия – и в техническом, и в кадровом плане – для полноценного обслуживания населения. Это достигается крепкой связью с наукой. Поддерживают ее благодаря сотрудникам отдела медицинской литературы Национальной библиотеки, которые в очередной раз приехали к медикам с новыми трудами по стоматологии. Стоматология как область прикладной медицины сегодня развивается огромными темпами. С каждым днем методики сохранения здоровья зубов оказываются все более действенными, а способы лечения зубов - надежными. Сегодня, в праздник стоматологов, «спасибо» говорят тем, кто прикладывает максимум усилий, чтобы пациентам было комфортно, но главное, чтобы они поскорее избавились от зубной боли.