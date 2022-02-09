home
Главная
>
Новости
>
Сегодня - Международный день стоматолога

Сегодня - Международный день стоматолога

09.02.2022 | 16:05
В кабинете главного врача Республиканского стоматологического центра идет летучка. Обсуждаются вопросы улучшения качества обслуживания населения, прорабатываются проблемы в профилактике заболеваний зубной полости, особенно у детей. Главврач центра Асият Хамукова обращает внимание коллег на то, что сегодня, несмотря на высокотехнологичное оборудование, которым оснащено лечебное учреждение, человеческий фактор – отношение врача к пациенту – значит в достижении конечного результата – оздоровлении зубов – многое. Главный врач уверяет: в центре созданы все условия – и в техническом, и в кадровом плане – для полноценного обслуживания населения. Это достигается крепкой связью с наукой. Поддерживают ее благодаря сотрудникам отдела медицинской литературы Национальной библиотеки, которые в очередной раз приехали к медикам с новыми трудами по стоматологии. Стоматология как область прикладной медицины сегодня развивается огромными темпами. С каждым днем методики сохранения здоровья зубов оказываются все более действенными, а способы лечения зубов - надежными. Сегодня, в праздник стоматологов, «спасибо» говорят тем, кто прикладывает максимум усилий, чтобы пациентам было комфортно, но главное, чтобы они поскорее избавились от зубной боли.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных