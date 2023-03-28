Сегодня ко Дню возрождения балкарского народа в республике пройдут праздничные мероприятия

В 57 году именно 28 марта был подписан указ Президиума Верховного Совета СССР о восстановлении Кабардино-Балкарской автономной республики, и депортированный народ получил право вернуться на родину.
Сам День возрождения балкарского народа был учрежден в 94-м указом первого президента Кабардино-Балкарии Валерия Кокова. Согласно документу, 28 марта является в нашей республике праздничным (нерабочим) днем…
Традиционно в муниципалитетах проводят акции, посвященные радостному событию. К примеру, в Черекском районе сегодня стартуют автопробег на машинах повышенной проходимости и конный переход. А в Нальчике в Музыкальном театре состоится праздничный концерт. Начало в 16 часов.
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