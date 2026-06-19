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Сегодня Казбек Коков выступил с ежегодным Посланием Парламенту КБР

Сегодня Казбек Коков выступил с ежегодным Посланием Парламенту КБР

19.06.2026 | 21:50
Глава республики подвел итоги работы за прошлый год и обозначил приоритетные задачи на этот. Послание парламенту Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков начал со слов благодарности бойцам, которые сражаются в зоне специальной военной операции. Их подвиг – образец героизма и преданности Родине. В память о тех, кто не вернулся с полей сражений руководитель региона объявил минуту молчания. Оказание помощи участникам СВО и их семьям остается главным приоритетом для всех органов власти региона. В ходе Послания Казбек Коков остановился на основных макроэкономических показателях. Особое внимание – мерам поддержки семей с детьми. Важным направлением остается развитие системы отдыха несовершеннолетних. Средства на эти цели ежегодно увеличивают. В 2025-м различными формами отдыха и оздоровления охватили почти семь тысяч ребят. В этом году их число намерены увеличить до 10 и более тысяч, в том числе детей участников СВО. Безработица в республике упала до рекордных показателей, подчеркнул Глава. Сейчас она составляет 0,4%. Говоря об успехах в здравоохранении, Казбек Коков отметил, только в прошлом году в регионе построили 8 новых амбулаторий. В Нальчике ввели в эксплуатацию крупнейшую на Северном Кавказе поликлинику. Всего до 2030 года планируют построить и отремонтировать еще более полусотни объектов. Намерены также переоснастить Перинатальный центр и дооснастить Республиканский детский клинический многопрофильный центр. На реализацию нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в этом году направят почти один миллиард рублей. В целом на реализацию национальных проектов в этом году выделены рекордные средства – свыше 14 миллиардов рублей. Говоря об образовании, Казбек Коков поручил разработать дополнительные меры стимулирования педагогов. На качественно новый уровень необходимо поднять работу учебных заведений среднего профессионального образования, подчеркнул Казбек Коков. В помощь – федеральный проект «Профессионалитет». За три года его реализации в Кабардино-Балкарию привлекли свыше 160 миллионов рублей. По президентской программе «Регион для молодых» создали 9 молодежных центров. До конца года в республике капитально отремонтируют три библиотеки, обновят оборудование и мебель почти в трех десятках ДК, музеях и школах искусств. Современные здания ДШИ появятся в Кенделене и Нальчике. На развитие государственных театров выделили более 20 миллионов рублей. В сфере строительства в этом году намерены капитально отремонтировать 163 многоквартирных дома. Решается проблема с обеспечением жилья детей-сирот – за счет региональных жилищных свидетельств. К концу года планируется закрыть вопрос в отношении 198 человек. На контроле – модернизация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры. В 2026 году запланированы работы по 12 объектам водопроводных сетей протяженностью более 35 км. Продолжается строительство Баксанского группового водопровода. Особое внимание Казбек Коков акцентировал на санитарном состоянии республики. На контроле и восстановление дорожной инфраструктуры. В этом году в норматив должны привести 143 километра трасс. В планах и поэтапное обновление парка общественного пассажирского транспорта. В этом году закупят 13 современных автобусов среднего класса. Развивать продолжат и воздушную гавань. Говоря о туризме, Глава региона поставил цель – превратить эту сферу в высокоэффективную отрасль. Для этого необходимо максимально использовать имеющийся потенциал и усилить работу по формированию современной инфраструктуры, подчеркнул Казбек Коков. До 2030 года в Нальчике продолжится строительство гостиниц категории от трех звезд и выше. Отдельно руководитель региона остановился на расчистке русла реки Герхожан-Су. Правительству поручено оперативнее завершить работу по реконструкции селепропускного лотка в Тырныаузе. В завершение Казбек Коков подчеркнул: главным условием развития Кабардино-Балкарии является высокая консолидация общества.   https://t.me/vestikbr
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