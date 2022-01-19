Сегодня Казбек Коков провел в Нальчике расширенное заседание республиканского оргкомитета по подготовке к празднованию столетия Кабардино-Балкарии

Открывая встречу, руководитель региона поздравил всех жителей со вступлением в юбилейный год. 16-ое января – знаменательная дата, символизирующая начало вековой истории единой Кабардино-Балкарии, подчеркнул Казбек Коков. Глава республики отметил, что осознание важнейшей роли этого исторического события должно проходить «красной нитью» через все мероприятия, посвященные столетию республики. Вместе с тем, добавил Казбек Коков, юбилей – это не только торжества: необходимо продемонстрировать накопленный за столетие экономический, научный и культурный потенциал. А гордиться есть чем. Подробнее о подготовке к юбилейной дате рассказал министр культуры Мухадин Кумахов. Он отметил, что реализация плана началась в 20-м году по четырем направлениям: это проведение культурно-массовых мероприятий, организация выставок и фестивалей, осуществление просветительской и издательской деятельности, а также ремонт объектов культуры. Основные мероприятия в республике состоятся в начале сентября и будут приурочены ко Дню государственности КБР. Торжества пройдут на различных площадках и станут яркой демонстрацией достижений республики в экономической и культурной сферах. Запланированы также многочисленные выставки, фестивали, концерты. В рамках Дней культуры КБР в Москве проведут концерты с участием лучших творческих коллективов. Артисты республики выступят и на театральных сценах. Москвичи и гости столицы смогут попробовать блюда национальной кухни народов, живущих в Кабардино-Балкарии.