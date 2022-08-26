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Сегодня Казбек Коков передал родственникам погибших военнослужащих посмертные награды

Сегодня Казбек Коков передал родственникам погибших военнослужащих посмертные награды

26.08.2022 | 22:23
Сегодня Глава КБР Казбек Коков передал госнаграды родственникам бойцов из нашей республики, погибших во время специальной военной операции. Встречи с семьями прошли в администрациях Баксана и Прохладного. Указом Президента России за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, орденами Мужества награждены посмертно рядовые Тимур Васильев, Руслан Уначев, Амурбек Хажметов, ефрейтор Алексей Дерновой, сержант Азамат Шугушев, старший сержант Аслан Кештов. Медалей “За отвагу” посмертно удостоены добровольцы Зариф Жанатаев, Валерий Коков, медалью ордена “За заслуги перед Отечеством II степени” - доброволец Михаил Бадулин. Казбек Коков отметил, что героизм наших воинов является примером беззаветной преданности своему Отечеству для всей Кабардино-Балкарии и всей России. Их мужество - под стать героям Великой Отечественной, которые в 1945-м одержали победу над фашизмом.
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