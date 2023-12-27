Сегодня исполнилось бы 85 лет ученому-тюркологу Ибрагиму Ахматову

27.12.2023 | 22:37
Языковед Ибрагим Ахматов за свою жизнь издал свыше 150 научных и методических работ. Тематика их была неизменной – исследование родного языка. В соавторстве с другими учеными создал монументальный труд – «Грамматику карачаево-балкарского…». Он трудился в региональном научно-исследовательском институте и госуниверситете. Почти четверть века возглавлял вузовскую кафедру балкарского языка и литературы. Он всю жизнь трудился – с самого детства. Близкие вспоминают: в день у исследователя было по две рабочих смены. Ибрагим Ахматов удостоен многочисленных государственных наград. Ему было присвоено звание «Заслуженный деятель науки Кабардино-Балкарии». Но самым ценным он считал признание коллег и студентов, которые и по сей день вспоминают наставника с глубокой признательностью.   https://t.me/vestikbr
