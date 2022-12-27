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Сегодня Глава КБР Казбек Коков проведет «Прямую линию»

Сегодня Глава КБР Казбек Коков проведет «Прямую линию»

27.12.2022 | 09:31
Сегодня Глава КБР Казбек Коков проведет «Прямую линию». Руководитель региона ответит на вопросы, интересующие граждан. Посмотреть эфир можно будет в официальных аккаунтах Главы во «ВКонтакте» и в «Телеграме». Жители республики смогут задать вопросы, используя чат-бот. С его помощью предлагают отправить и видеообращения. С девяти утра будут работать и телефоны. Номера вы видите сейчас на экране. Сама трансляция начнется в 17 часов. @Glava07_bot Тел.: (8662) 22-93-00, +7-928-711-94-00   https://t.me/vestikbr  
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