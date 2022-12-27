Сегодня Глава КБР Казбек Коков проведет «Прямую линию». Руководитель региона ответит на вопросы, интересующие граждан. Посмотреть эфир можно будет в официальных аккаунтах Главы во «ВКонтакте» и в «Телеграме».
Жители республики смогут задать вопросы, используя чат-бот. С его помощью предлагают отправить и видеообращения. С девяти утра будут работать и телефоны. Номера вы видите сейчас на экране. Сама трансляция начнется в 17 часов.
@Glava07_bot
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